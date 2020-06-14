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سيارات

سبب مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك عند استخدام التكييف

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:50 م
ارتفاع درجة حرارة
ارتفاع درجة حرارة المحرك عند استخدام التكييف
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اشرف عطية
في ظل ارتفاع درجات الحرارة الذي نشهده هذه الأيام يلجأ سائقو السيارات لتشغيل التكييف لتخفيف الشعور بشدة الحرارة داخل السيارة وتكييف السيارة  من أهم الأجزاء التي لا يمكن الإستغناء و يعاني بعض السائقين من مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك عند استخدام التكييف .

ارتفاع درجة حرارة المحرك يضع السائق في موقف صعب إذ عليه غلق المكيف في ظل درجات الحرارة التي تتخطى 40 درجة مئوية أحيانًا، أو ترك درجة حرارة المحرك ترتفع وهو ما يضر بالمحرك مع العلم انة من الطبيعي ان تنخفض درجة حرارة المحرك بفضل المرحة الأخرى للتكييف فعند تشغيل التكييف تقوم مروحتين بتبريد المحرك .

اسباب ارتفاع درجة حرارة المحرك عند تشغيل التكييف :

1-ضغر حجم المروحة الخاصة بتكييف السيارة يجعلها غير مناسبة لتشغيل التكييف لفترات طويلة، وبالتالي تكون غير قادرة على تبريد المكيف، وهو ما يرفع حرارة المحرك و يؤثر علية بالسلب .

2- عدم دوران المياه بشكل جيد في دائرة التبريد أثناء تشغيل التكييف ترتفع حرارة المحرك، ويرجع سبب المشكلة غالبًا لخلل أو تلف طرمبة المياه،.

3- نقص مياه التبريد داخل الردياتير أو تعرضت لانسداد لذلك يجب عليك صيانة الردياتير بصفة دورية والكشف عن مستوى المياه به وتزويده ان لزم الامر و تغيير المياة بداخلة كل 6 شهور او سنة على الأكثر .
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