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سيارات

أبرزها تشغيل التكييف.. أخطاء شائعة تزيد من استهلاك وقود السيارة احذرها

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:35 م
أخطاء شائعة تزيد
أخطاء شائعة تزيد من استهلاك الوقود
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اشرف عطية
يبحث قائدو السيارات عن طرق لتوفير البنزين، لذلك سنطرح عليكم في هذا الموضوع نصائح تخفى على الكثيرين من قائدي السيارات وهذه النصائح تساعدك في توفير الوقود لسيارتك:

1- احذر القيادة مسرعا:

قيادة السيارة على سرعات مرتفعة يرفع من معدل استهلاك الوقود، لذا ينصح الخبراء بقيادة السيارة بسرعة لا تزيد على 100 كلم في الساعة، بحيث ينخفض استهلاك الوقود لأقل معدلاته.


2-احذر التشغيل المستمر للتكييف:

تشغيل التكييف بشكل مستمر يؤدي إلى رفع معدلات استهلاك الوقود نظرًا للحمل الذي يشكله التكييف على المحرك مما يجعله يحتاج كميات اكبر من الوقود.

3-  إهمال صيانة المحرك:

إهمال صيانة المحرك يؤدي لإنخفاض ادائه ويساهم في تلف وانسداد الفلاتر ما يقلل من قدرة المحرك علي الحركة ويزيد من استهلاك الوقود. 

4- تجنب الحمولة الزائدة في السيارة: 

الحمولة الزائدة تؤدي إلى عدد من الأضرار منها تلف الإطارات وزيادة الحمل على المحرك مما يجعله يحتاج الي المزيد من الوقود، لذلك ينصح  بالتخلص من جميع الأشياء التي تملأ صندوق السيارة دون حاجة.

5-لا تضغط بقوة على دواسة الوقود:

الضغط بقوة على دواسة الوقود يجعل المضخات تضخ كميات كبيرة من الوقود، وتحترق نسبة كبيرة منه، لهذا ينصح بالقيادة الهادئة وبصورة سلسة والبعد عن العصبية حتى لا ترتفع معدلات استهلاك الوقود في السيارة.

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