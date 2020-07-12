4 أسباب وراء تحول زيت المحرك من اللون الشفاف لـ الأسود





ولكن يكمن السؤال هنا لماذا يتحول لون الزيت من الشفاف لـ الأسود ؟ في السيارات القديمة والجديدة.





-بالنسبة إلى السيارات الجديدة من الطبيعي أن يظل الزيت محتفظًا باللون الشفاف حتى 2000 كيلو متر ثم يتحول تدريجيا إلى اللون البني الفاتح ثم البني الغامق ثم مع الوقت يصبح الزيت أسود.





-مع السيارات القديمة، يحتفظ زيت المحرك باللون الشفاف في أول 1000 كيلو متر ثم يتحول تدريجيا إلى البني الفاتح ثم البني الغامق ثم يبدأ في اتخاذ اللون الأسود.





أسباب تحول الزيت من اللون الشفاف لـ الأسود:

1-أثناء السير بالسيارة لمسافة 5000 كيلومتر أو أكثر، وعدم الحرص على تغيير الزيت.

2-وجود تسريب في شنابر السيارة ينتج عنه احتراق الكربون مما جعل الزيت لونه أسود.





3-إذا كانت دورة المياه داخل السيارة ضعيفة تجعل قدرتها على التبريد أقل و بذلك يحترق الزيت في درجات الحرارة العالية ويتحول إلى اللون الأسود.





4-في حالة وجود ترسبات كربون عالية جدا داخل محرك السيارة هذا يجعلك تغير لون الزيت بعد أسبوع واحد فقط.







