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تعليم

الملاحظون يصلون لجان الثانوية العامة ويرتدون أدوات التعقيم استعدادا لاستقبال الطلاب في آخر أيام الامتحانات

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:05 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياسمين بدوي
وصل، منذ قليل، جميع المراقبين والملاحظين إلى مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة 2020، استعدادا لاستقبال الطلاب في الثامنة صباحا، لعقد امتحان الجبر والهندسة الفراغية.


وقام جميع الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان، بارتداء جميع أدوات التعقيم (ماسك – واقي الوجه – جوانتي – غطاء الحذاء – التعقيم بالبوابة – قياس درجة الحرارة).


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وتتم هذه الإجراءات الخاصة بارتداء ادوات التعقيم تحت إشراف عضو لجنة الإدارة بلجنة السير، باعتباره هو المسئول عن تنفيذ الإجراءات ومتابعة تواجد المكلفين بأعمال الامتحانات بغرفة العمليات بالإدارة التعليمية في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا.


وكانت وزارة التربية والتعليم، قررت استحداث مهمة "ضبط جودة إلكتروني" على أن يسمح لعضو من التطوير التكنولوجي  (ليس لديه أقارب باللجنة حتى الدرجة الرابعة وكتابة إقرار موانع بذلك) بالتواجد من الساعة 7.30 صباحًا حتى الساعة 9.30 صباحًا، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.


جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء، 21 يوليو 2020، امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات.


كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) امتحان مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء).


ويعد اليوم، الثلاثاء، هو آخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 ، الذي بدأ رسميا يوم 21 يونيو 2020 .


وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 مر بنجاح باهر بدون تسريب لأي من الامتحانات، مشيرةً إلى أن الدولة صرفت مبالغ طائلة لحماية لجان امتحانات الثانوية العامة من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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