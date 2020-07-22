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ديني

الأوقاف: حازم جلال خطيب الجمعة المقبلة.. وفضائل يوم عرفة ويوم الأضحى موضوع الخطبة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:41 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

كلّف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ حازم جلال بأداء خطبة الجمعة القادمة الموافق 24 / 7 / 2020م، والتي ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد السلطان أبوالعلا بالقاهرة فقط، وذلك في إطار الدفع بشباب الأئمة المتميزين والتمكين لهم في مفاصل العمل القيادي والدعوي بوزارة الأوقاف. 

وأضافت الوزارة إن الصلاة ستقام بذات ضوابط إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال عدا الجمعة المقامة بمسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة بإذن الله تعالى.


من ناحية أخرى أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف خدمة كل من  محمد سيد أحمد السيد محمد إمام وخطيب بأوقاف الشرقية وخالد عبد الله علي حسن إمام وخطيب بأوقاف الشرقية , طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 م ولائحته التنفيذية، بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهما .


وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينهما من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الشرقية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

وحذّرت الوزارة من الانضمام إلى أي جماعة إرهابية أو تبني أفكارها ، وتؤكد أنه لا مكان في وزارة الأوقاف لصاحب فكر متطرف أو منتمٍ لأي جماعة متطرفة .

  

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