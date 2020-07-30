أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 30 يوليو 2020

ينشر “صدى البلد ” أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في

لتجارة الجملة وخاصة مع طرح محاصيل العروة الجديدة.

وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح ما بين 7 إلى 24 جنيها للكيلو وتراوح سعر كيلو الطماطم من 2 إلى 4 جنيهات. وكيلو البطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيه والبصل من 2.5 إلى 3.5 جنيه.. والكوسة من 4 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 19 إلى 25 جنيها والفلفل الرومي البلدي من 1.50 إلى 3.50 جنيه وكيلو الفلفل الرومي الصوب 4 جنيهات والفلفل الحامي البلدي من 1.50 إلى 3.50 جنيه.





وسجل سعر كيلو الخيار البلدى من 1.5 إلى 3 جنيهات والخيار الصوب من 1.5 لـ 3 جنيهات والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات والبامية بسعر 17 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 6و8 جنيهات وسجل كيلو القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 15 إلى 27 جنيها وسعر ورق العنب البلدى من 10 إلى 15 جنيها، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات والبنجر 4 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1.50 إلى4.50 جنيه والباذنجان البلدي 1.50 إلى 4 جنيه والباذنجان الأبيض بسعر من 1.50 إلى 4 جنيهات.

اسعار الفاكهة اليوم