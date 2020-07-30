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مرأة

بإطلالة كلاسيكية .. انجي وجدان تعيّد على جمهورها في عيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:37 م
انجي وجدان
انجي وجدان
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة إنجي وجدان صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وهنأت إنجي وجدان متابعيها بعيد الأضحى المبارك قائلة "كل سنة وانتم طيبين".


وتألقت إنجي وجدان بإطلالة كلاسيكية، مرتدية توب دانتيل باللون البمبي، مع جاكيت باللون الرمادي الانيق.


كما ارتدت الاكسسوارات ذات المشغولات اليدوية في الرقبة، بألوان البمبي والبنفسجي واللبني.


وتركت خصلات شعرها البني القصير بدون أي اكسسوار.


وبرزت ملامحها بالماكياج الساحر الذي ابرز ملامحها ، فاختارت اللون البمبي في الشفاه، مع إبراز العين بالكحل الأسود.
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