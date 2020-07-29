إنجي وجدان ترد على متابع سبّها.. شاهد

هاجمت الفنانة انجي وجدان متابع سبّها عبر حسابه بموقع التواصل تويتر قائلاً: "‏‎انتي بيض فعلاً".





وعلقت انجي وجدان قائلة "‏طب وانت ايه اللي تعبك قوي كده وخلاك يا حرام تعمل مجهود انك تكتب ده.. متخليك في نفسك يا بني".





وكانت انجي وجدان تعرضت التنمر منذ أيام قليلة بوصفتها من إحدى متابعاتها بـ"كرتونة بيض"، لترد عليها إنجي كاتبة: "انتي غريبة جدا عاملالي فولو عشان تشتمي وخلاص، ربنا يشفيكي، دخت شتمتني ولما قولتلها هعملك محضر عملتلي بلوك، بس هي مش فاهمة إنها عادي تتجاب من بيتها".





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وكان آخر أعمال إنجي وجدان مسلسل "طلعت روحي" وهو من ‏بطولة نيقولا معوض وهبة عبد العزيز، وإسلام إبراهيم، وأحمد فريد، وميار الغيطي، وإنعام ‏سالوسة، ومن تأليف السيناريست ‏شريف بدر الدين، ووائل حمدي‎.‎