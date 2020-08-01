في ثاني أيام عيد الأضحى.. استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم السبت 1-8-2020

وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و 4 جنيها، الفلفل الحامي البلدي بين 2 و 3 جنيهات.فيما سجلت أسعار الملوخية بين 2 إلى 3 جنيهات، الخيار البلدي بين 1.5 إلى 2.5 جنيه .وسجل سعر كيلو البامية نحو 20 جنيها.وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر الليمون البلدي بين 4 و 16 جنيها للكيلو.وسجل سعر كيلو التفاح المصرى بين 10 و 15 جنيها ، عنب بناتى أصفر بين 5 و7 جنيهات ، عنب بناتى أحمر بين 5 و 7 جنيهات و عنب أسود من 8 إلى 14 جنيها.