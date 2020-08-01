في ثاني أيام عيد الأضحى.. استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم السبت 1-8-2020

ننشر أسعار الخضروات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم، السبت 1 -8- 2020 ثانى أيام عيد الاضحى وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 2 و 5 جنيه ، البطاطس بين 2.50 و 3.50 جنيه ، البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه.
وسجلت الكوسة بين 1.5 و 3.5 جنيه للكيلو، الفاصوليا ما بين 20 إلى 24 جنيها ، الباذنجان البلدي بين جنيه و 3 جنيهات .
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وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 2 و 5 جنيه ، البطاطس بين 2.50 و 3.50 جنيه ، البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه.
وسجلت الكوسة بين 1.5 و 3.5 جنيه للكيلو، الفاصوليا ما بين 20 إلى 24 جنيها ، الباذنجان البلدي بين جنيه و 3 جنيهات .
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وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و 4 جنيها، الفلفل الحامي البلدي بين 2 و 3 جنيهات.
فيما سجلت أسعار الملوخية بين 2 إلى 3 جنيهات، الخيار البلدي بين 1.5 إلى 2.5 جنيه .
وسجل سعر كيلو البامية نحو 20 جنيها.
وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر الليمون البلدي بين 4 و 16 جنيها للكيلو.
وسجل سعر كيلو التفاح المصرى بين 10 و 15 جنيها ، عنب بناتى أصفر بين 5 و7 جنيهات ، عنب بناتى أحمر بين 5 و 7 جنيهات و عنب أسود من 8 إلى 14 جنيها.
وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و 4 جنيها، الفلفل الحامي البلدي بين 2 و 3 جنيهات.
فيما سجلت أسعار الملوخية بين 2 إلى 3 جنيهات، الخيار البلدي بين 1.5 إلى 2.5 جنيه .
وسجل سعر كيلو البامية نحو 20 جنيها.
وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر الليمون البلدي بين 4 و 16 جنيها للكيلو.
وسجل سعر كيلو التفاح المصرى بين 10 و 15 جنيها ، عنب بناتى أصفر بين 5 و7 جنيهات ، عنب بناتى أحمر بين 5 و 7 جنيهات و عنب أسود من 8 إلى 14 جنيها.