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اقتصاد

في ثاني أيام عيد الأضحى.. استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم السبت 1-8-2020

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:01 ص
الخضراوات و الفاكهة
الخضراوات و الفاكهة بسوق العبور
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علياء فوزى
ننشر أسعار الخضروات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم، السبت 1 -8- 2020 ثانى أيام عيد الاضحى وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 2 و 5 جنيه ، البطاطس بين 2.50 و 3.50 جنيه ، البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه.

وسجلت الكوسة بين 1.5 و 3.5 جنيه للكيلو، الفاصوليا ما بين 20 إلى 24 جنيها ، الباذنجان البلدي بين جنيه و 3 جنيهات .
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وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و 4 جنيها، الفلفل الحامي البلدي بين 2 و 3 جنيهات.

فيما سجلت أسعار الملوخية بين 2 إلى 3 جنيهات، الخيار البلدي بين 1.5 إلى 2.5 جنيه .

وسجل سعر كيلو البامية نحو 20 جنيها.

وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر الليمون البلدي بين 4 و 16 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كيلو التفاح المصرى بين 10 و 15 جنيها ، عنب بناتى أصفر بين 5 و7 جنيهات ، عنب بناتى أحمر بين 5 و 7 جنيهات و عنب أسود من 8 إلى 14 جنيها. 
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