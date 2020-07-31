أعلى سعر 16.04 جنيه.. استقرار الدولار بالبنوك لليوم الثالث

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات أول أيام العيد والمحددة اليوم الجمعة، لليوم الثالث علي التوالي.





سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري، نحو 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.





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وصل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه بـ بنك قناة السويس لنحو 15.89 جنيه للشراء و 15.99 جنيه للبيع.





وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني نحو 15.9 جنيه للشراء و 16 جنيه للبيع.





ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصر، الأهلي، المصرف المتحد، الاسكندرية" نحو 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.



