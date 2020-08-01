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محافظات

في ثاني أيام العيد.. حدائق كفر الشيخ تغلق أبوابها أمام المواطنين.. فيديو وصور

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:05 م
صدى البلد
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محمود زيدان
خلت الحدائق العامة بمحافظة كفر الشيخ، من المواطنين في اليوم الثاني من أيام الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتواجد الأمني، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ. 

ففي ثاني أيام العيد بمدينة كفر الشيخ، خلت حدائق صنعاء والحيوانات والخالدين وأحمد زويل، أبوابها أمام المواطنين، تنفيذًا لقرار محافظ كفر الشيخ، بغلق الحدائق والمنتزهات العامة من أجل مواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد".

كما خلت حدائق الأسرة والطفولة والعائلات بدسوق وفوه وشواطئ نهر النيل بمطوبس، وحدائق إدفينا من المواطنين، وأغلقت مراكز الشباب والملاعب والمتنزهات العامة وكافة جميع الحدائق، وتوقفت الرحلات النيلية.

وأهاب محافظ كفر الشيخ، بالمواطنين ضرورة الالتزام والتطبيق الحاسم لجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع أية تجمعات خلال فترة الاحتفال بأيام عيد الأضحى المبارك، حفاظًا على سلامتهم والاحتفال بهذه المناسبة مع أسرهم في المنازل.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على التنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية، بقيادة اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، ‫بانتشار وتواجد رجال الشرطة ودوريات أمنية بجميع الأماكن العامة والميادين، والشوارع والطرق الرئيسية والفرعية ومداخل ومخارج المحافظة؛ ‬لتحقيق الانضباط، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

في ثاني أيام العيد.. حدائق كفر الشيخ تغلق أبوابها أمام المواطنين.. فيديو وصور
في ثاني أيام العيد.. حدائق كفر الشيخ تغلق أبوابها أمام المواطنين.. فيديو وصور
في ثاني أيام العيد.. حدائق كفر الشيخ تغلق أبوابها أمام المواطنين.. فيديو وصور
في ثاني أيام العيد.. حدائق كفر الشيخ تغلق أبوابها أمام المواطنين.. فيديو وصور
في ثاني أيام العيد.. حدائق كفر الشيخ تغلق أبوابها أمام المواطنين.. فيديو وصور
في ثاني أيام العيد.. حدائق كفر الشيخ تغلق أبوابها أمام المواطنين.. فيديو وصور
في ثاني أيام العيد.. حدائق كفر الشيخ تغلق أبوابها أمام المواطنين.. فيديو وصور
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