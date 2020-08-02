الكفن من غير جيوب.. عامل يضحى بـ رقبة شقيقه بسبب الميراث في العيد

شهدت قرية شندلات التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم إحدي جرائم أخر الزمان حيث أقدم عامل على ذبح شقيقه باستخدام سلاح أبيض "سكين " عقب نشوب مشادات كلاميه وتشابك بالأيدي لخلافات على الميراث مما أودي بحياته فى الحال وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي السنطة خلال أيام أجازه عيد الأضحي المبارك .





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تلثي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلي المقدم أحمد كوهية رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي زفتي والسنطة بوقوع جريمة قتل شخص علي شقيقه بسبب خلافات الميراث .





كما تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده النقيب محمد الدهراوي رئيس مباحث مركز السنطة وقوات من الشرطة السرية والنظامية الى مكان الحادث للوقوف على أخر تطورات الواقعة .





وكشفت التحريات الأمنية المتهم يدعي " عبد السلام.ن" أقدم على ذبح شقيقيه "اشرف.ن" نتيجة تورط القتيل فى القاء زوجة القاتل من أعلي سطوح منزلهم مما اصابها بجروح متعددة اثناء خلافهم على الميراث مستخدما سكينا كما اصيب القاتل ايضا وتم نقلة للمستشفي لمحاولة اسعافة بعد تعرضة لاصابات اثناء مشاجرته مع شقيقه الأصغر .





وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنه الثابته والمتحركة تم ضبط المتهم واقتياده الى ديوان مركز السنطة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .