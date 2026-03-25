أمطار رعدية وعواصف.. موجة عاصفة تضرب البلاد

تشهد مصر، الأربعاء 25 مارس 2026، استمرارًا في حالة التقلبات الجوية التي تسيطر على الأجواء خلال الأيام الأخيرة، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح على عدة مناطق.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر المؤثرة، إلى جانب توقعاتها بشأن تحسن الأحوال الجوية مع نهاية الأسبوع.

حالة الطقس اليوم في مصر

أوضحت الهيئة أن الطقس يميل إلى البرودة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون باردًا على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس مائل للدفء نسبيًا على مناطق جنوب الصعيد.

أما خلال فترات الليل، فتشهد معظم الأنحاء انخفاضًا واضحًا في درجات الحرارة، ليسود طقس بارد إلى شديد البرودة، خاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة.

الظواهر الجوية المؤثرة

تشهد عدة مناطق نشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

كما تتوافر فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد بشكل محدود إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم

تشير التوقعات إلى انخفاض نسبي في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، خاصة على القاهرة الكبرى، حيث تسجل درجات أقل من المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام.

وفي المقابل، تظل درجات الحرارة أعلى نسبيًا خلال النهار في جنوب البلاد، لكنها تنخفض بشكل ملحوظ مع حلول الليل.

توقعات الطقس حتى نهاية الأسبوع

توقعت هيئة الأرصاد تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية مع نهاية الأسبوع، حيث تتراجع فرص سقوط الأمطار وتقل سرعة الرياح بشكل ملحوظ.

كما يُتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيًا، لتسود أجواء معتدلة نهارًا، مع استمرار البرودة النسبية خلال ساعات الليل.

موعد انتهاء موجة التقلبات

أشارت الهيئة إلى أن موجة التقلبات الجوية الحالية ستبدأ في الانحسار خلال الأيام القليلة المقبلة، مع عودة الاستقرار تدريجيًا إلى مختلف أنحاء الجمهورية.

نصائح للمواطنين

دعت هيئة الأرصاد المواطنين إلى ارتداء الملابس المناسبة للأجواء الباردة، خاصة خلال فترات الليل، مع توخي الحذر أثناء القيادة بسبب تأثير الرياح أو الشبورة المائية. كما شددت على أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، في ظل التغيرات السريعة التي تشهدها حالة الطقس خلال هذه الفترة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد موجة من التقلبات الجوية الحادة تبدأ ذروتها خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن الأجواء تشهد حالة من عدم الاستقرار تستلزم توخي الحذر من قبل المواطنين.

وأضافت غانم في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذه التقلبات ترجع إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي قوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى زيادة فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من الجمهورية، وقد تكون غزيرة ورعدية في بعض الأحيان.

ولفت إلى أن المناطق الساحلية والسواحل الشمالية هي الأكثر تأثرًا، مع احتمالية سقوط أمطار غزيرة يصاحبها نشاط في حركة الرياح وتساقط لحبات البرد في بعض المناطق، وهو ما يتطلب استعدادًا جيدًا من الجهات المعنية وسكان تلك المناطق.

كما أشارت إلى أن القاهرة الكبرى ستتأثر بهذه الحالة الجوية، حيث من المتوقع سقوط أمطار تتراوح شدتها بين المتوسطة والرعدية، وقد تمتد فرص الأمطار إلى مناطق من جنوب الصعيد، وإن كانت أقل حدة.