وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيريه السعودي والبحريني جهود خفض التصعيد
رغم الرحيل بلا مقابل.. كيف حول ليفربول خروج صلاح إلى صفقة مالية رابحة؟
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ختام الأربعاء
يو بي إس يخفض تصنيف أسهم منطقة اليورو مع تزايد المخاطر الجيوسياسية واضطرابات الطاقة
رويترز عن مسؤول إيراني: طهران ستنهي الحرب في الوقت الذي تختاره ووفقا لشروطها
باستخدام صواريخ خرمشهر وعماد.. الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة81
الحكومة توضح حقيقة فرض حظر تجوال ومنح إجازة للعاملين بالدولة وتعليق الدراسة 15 يومًا
الحكومة تنفي "حظر التجوال" ومنح إجازات غدا.. وتؤكد: لا صحة لمد تعليق الدراسة و"أخبار 2020" شائعات
كريم رمزي: محمد صلاح أعظم لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي
باستخدام صواريخ خرمشهر وعماد ..الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة81
أمطار رعدية وعواصف.. موجة عاصفة تضرب البلاد
ملحق المونديال| إيطاليا على أعصابها والسويد تفتقد نجومها
تحقيقات وملفات

أمطار رعدية وعواصف.. موجة عاصفة تضرب البلاد

الطقس اليوم
إسراء عبدالمطلب

تشهد مصر، الأربعاء 25 مارس 2026، استمرارًا في حالة التقلبات الجوية التي تسيطر على الأجواء خلال الأيام الأخيرة، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح على عدة مناطق. 

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر المؤثرة، إلى جانب توقعاتها بشأن تحسن الأحوال الجوية مع نهاية الأسبوع.

حالة الطقس اليوم في مصر

أوضحت الهيئة أن الطقس يميل إلى البرودة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون باردًا على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس مائل للدفء نسبيًا على مناطق جنوب الصعيد.

أما خلال فترات الليل، فتشهد معظم الأنحاء انخفاضًا واضحًا في درجات الحرارة، ليسود طقس بارد إلى شديد البرودة، خاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة.

 

الظواهر الجوية المؤثرة

تشهد عدة مناطق نشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

كما تتوافر فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد بشكل محدود إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى.

 

درجات الحرارة اليوم

تشير التوقعات إلى انخفاض نسبي في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، خاصة على القاهرة الكبرى، حيث تسجل درجات أقل من المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام.

وفي المقابل، تظل درجات الحرارة أعلى نسبيًا خلال النهار في جنوب البلاد، لكنها تنخفض بشكل ملحوظ مع حلول الليل.

 

توقعات الطقس حتى نهاية الأسبوع

توقعت هيئة الأرصاد تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية مع نهاية الأسبوع، حيث تتراجع فرص سقوط الأمطار وتقل سرعة الرياح بشكل ملحوظ.

كما يُتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيًا، لتسود أجواء معتدلة نهارًا، مع استمرار البرودة النسبية خلال ساعات الليل.

 

موعد انتهاء موجة التقلبات

أشارت الهيئة إلى أن موجة التقلبات الجوية الحالية ستبدأ في الانحسار خلال الأيام القليلة المقبلة، مع عودة الاستقرار تدريجيًا إلى مختلف أنحاء الجمهورية.

 

نصائح للمواطنين

دعت هيئة الأرصاد المواطنين إلى ارتداء الملابس المناسبة للأجواء الباردة، خاصة خلال فترات الليل، مع توخي الحذر أثناء القيادة بسبب تأثير الرياح أو الشبورة المائية. كما شددت على أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، في ظل التغيرات السريعة التي تشهدها حالة الطقس خلال هذه الفترة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد موجة من التقلبات الجوية الحادة تبدأ ذروتها خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن الأجواء تشهد حالة من عدم الاستقرار تستلزم توخي الحذر من قبل المواطنين.

وأضافت غانم في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذه التقلبات ترجع إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي قوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى زيادة فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من الجمهورية، وقد تكون غزيرة ورعدية في بعض الأحيان.

ولفت إلى أن المناطق الساحلية والسواحل الشمالية هي الأكثر تأثرًا، مع احتمالية سقوط أمطار غزيرة يصاحبها نشاط في حركة الرياح وتساقط لحبات البرد في بعض المناطق، وهو ما يتطلب استعدادًا جيدًا من الجهات المعنية وسكان تلك المناطق.

كما أشارت إلى أن القاهرة الكبرى ستتأثر بهذه الحالة الجوية، حيث من المتوقع سقوط أمطار تتراوح شدتها بين المتوسطة والرعدية، وقد تمتد فرص الأمطار إلى مناطق من جنوب الصعيد، وإن كانت أقل حدة.

شقق سكن لكل المصريين 2026

الأوراق المطلوبة وموعد حجز شقق سكن لكل المصريين 2026 بالطرح الجديد.. تفاصيل

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الاتحاد المصري

مفاجأة من العيار الثقيل.. لاعب أفريقي يشارك باسم مختلف وجواز سفر مزيف في الدوري

الدولار

عقب ارتفاعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنوك

ييس توروب المدير الفني

قرار عاجل من الأهلي بشأن «توروب» قبل استئناف الدوري المصري

محمد صلاح واسرته

رد فعل مفاجئ من أسرة محمد صلاح بعد إعلان رحيله عن ليفربول

شوبير وصلاح

رد فعل صادم من أحمد شوبير بعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

محمد صلاح

وجهة غير متوقعة.. أحمد الطيب يكشف مصير صلاح بعد الرحيل عن ليفربول

الزمالك

رقم 14.. إيقاف قيد جديد من الفيفا على نادي الزمالك

نيوزيلندا

نيوزيلندا تكشف موقفها من مواجهة إيران في المكسيك

الغندور

رباعي الفريق .. الغندور يطرح سؤالا مهما لجماهير الأهلي

9 نصائح لحمايتك من الطقس البارد

9 نصائح لحمايتك من الطقس البارد
9 نصائح لحمايتك من الطقس البارد
9 نصائح لحمايتك من الطقس البارد

توست الأفوكادو.. وجبة صحية سريعة في دقائق

توست الأفوكادو
توست الأفوكادو
توست الأفوكادو

خلايا نحل بالشرقية لرفع مياه الأمطار وتأمين أعمدة الإنارة بمختلف المراكز والمدن

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

لوك كاجوال.. غادة عبد الرازق تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

قرارات النادي الأهلي

الأهلي يضرب بيد من حديد.. قرارات حاسمة لإعادة الانضباط وتصحيح المسار

سر لف الدبلة ٧ مرات

سر لف الدبلة 7 مرات.. تريند يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر ويثير الجدل

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

المزيد