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اقتصاد

فى تمام الساعة التاسعة صباحا...البورصة تستأنف عملها اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:06 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
تستأنف البورصة المصرية، صباح اليوم الثلاثاء في تمام التاسعة صباحا، بدء أولي تداولاتها.

وحصلت إدارة البورصة المصرية، على إجازة رسمية لمدة 5 أيام بقرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء الماضي.

 كانت البورصة المصرية قد خسرت خلال يوليو الجاري نحو 4.5 مليار جنيه ليصل رأسمالها السوقي 585.5 مليار جنيه بتراجع بلغ 3.5 مليار جنيه عن الشهر السابق له.

وفقا لتقرير صادر عن إدارة البورصة، فقد  تباين أداء مؤشراتها ، لينخفض مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.53% ليسجل مستوى 46ر10559 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 5.81 % ليبلغ مستوى 61ر1535 نقطة.

وسجل  مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا نحو 4.76% ليغلق عند مستوى 47ر2352 نقطة .
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