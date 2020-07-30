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اقتصاد

خلال يوليو 2020.. البورصة المصرية تخسر 4.5 مليار جنيه

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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محمد صبيح
بلغت الخسائر التي سجلتها البورصة المصرية خلال تعاملات الشهر الجاري يوليو 2020 نحو 5ر4 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 5ر585 مليار جنيه، مقابل 590 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي بتراجع 0.76% .

وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية الصادر اليوم، تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.53% ليسجل مستوى 46ر10559 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 5.81 % ليبلغ مستوى 61ر1535 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا نحو 4.76% ليغلق عند مستوى 47ر2352 نقطة .


وأشار التقرير إلى انخفاض قيم التداول خلال الشهر الحالي لتبلغ 40 مليار جنيه من خلال تداول نحو 8,318 مليون ورقة منفذة على 738 ألف عملية .

وأوضح أن الأسهم استحوذت على 94ر63% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، بينما استحوذت السندات على 06ر36% خلال الشهر .

وأفاد التقرير بأن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 3ر75% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على نسبة 9ر17%، والعرب على 8ر6%، بعد استبعاد الصفقات، مبينًا أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 1,126.9 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 367.2 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات .
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