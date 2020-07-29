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حماية المستهلك: إحالة 6 صفحات تروج وتبيع منتجات على الفيس بوك للنيابة العامة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:02 ص
الدكتور أحمد سمير
الدكتور أحمد سمير ، القائم بأعمال رئيس حماية المستهلك
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البهي عمرو
قال الدكتور أحمد سمير ، القائم بأعمال رئيس حماية المستهلك، إنه تم احالة 6 صفحات تروج وتبيع منتجات على الفيس بوك للنيابة العامة لعدم إعلان عن الأسعار.

وأضاف رئيس حماية المستهلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن الجهاز قام بتوعية المواطنين بما لهم وما عليهم بخصوص التجارة الالكترونية، وايضا تم شرح ذلك لـ الشركات التى تعرض الأشياء.

وأشار رئيس حماية المستهلك إلى أن الجهاز خلال الأيام الماضية بعد التحدث مع الشركات بدا فى رصد الشركات المخالفة، وبالفعل تم ضبط 6 صفحات.

ولفت إلى أن العقوبات المنصوص عليها وفقًا لـ قانون رقم 181 لسنة 2018 تبدأ بغرامة 10 آلاف جنيه إلى 2 مليون جنيه والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.

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