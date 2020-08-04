انفجار بيروت.. 500 مصاب ومقتل 10 بمواد كيماوية

كشف شادي الكاتب والمحلل السياسي، تفاصيل جديدة عن الانفجار المروع في العاصمة اللبنانية بيروت.





وقال إنه سقط عدد من الجرحى كبير تخطى 500 جريح على الأقل، و10 شهداء حتى الان في لبنان، مضيفا أن هناك تعبئة عامة وحالة من الاستنفار للأطباء لمواكبة التطورات والمصابين الذين يدخلون المستشفيات.





وأضاف أن هناك عدة سيناريوهات بشأن سبب الأنفجار، لعلى أبرزها أن هناك مواد كيماوية شديدة الانفجار استخدمت في الحادث الأليم، متابعا أن بيت الحكومي وبيت الوسط تعرضا لأضرار الجسيمة.





وأكمل أنه بيروت مدينة منكوبة ومئات المنازل متضررة من الحادث، لافتا إلى أن هناك معلومات كثيرة متضارة بشأن الحادث الأليم.

من جانبها كشفت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، تفاصيل جديدة بشأن أنفجار العاصمة اللبنانية بيروت، والذي وقع عصر اليوم الثلاثاء.

وقالت عبد الصمد، في تصريحات تليفزيونية لقناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء، إنه الانفجارات حدثت في مرفأ بيروت، مضيفة أنه عدد كبير من الإصابات بسبب الإنفجارات في بيروت

وتابعت وزيرة الإعلام اللبنانية، منال عبد الصمد، أنه نشبت حرائق كبيرة بسبب الانفجارات في بيروت.

فيما قالت مصادر أمنية وطبية لبنانية لرويترز، إنه سقط 10 قتلى على الأقل في انفجار العاصمة اللبنانية بيروت، حسبما ذكرته قناة «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل، مساء اليوم الثلاثاء.

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، اللقطات الأولى لحريق نشب في العاصمة اللبنانية بيروت الضخم.

وأظهر مقطع الفيديو، تصاعد أعمدة الدخان في السماء بموقع الحادث، وأثار الحريق وتحطم بعض المنشآت المجاورة لموقع الحادث.



