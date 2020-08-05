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أخبار العالم

مقتل اثنين وإصابة 7 آخرين.. غرق سفينة سياحية فى انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 12:36 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها بغرق سفينة سياحية كانت راسية بمرفأ بيروت ومقتل 2 من طاقمها وجرح 7 آخرين.

وكان انفجار ضخم قد وقع في ميناء بيروت قبل ثلاثة أيام من النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري عام 2005.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان بيروت "مدينة منكوبة" ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارئ.

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت، الثلاثاء، أن الانفجار الذي أسفر عن عشرات القتلى وآلاف المصابين في مرفأ بيروت، ناجم عن تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم في الميناء منذ 6 سنوات.

وشوهدت جثث وأشلاء، وتحوّلت المستوعبات ركامًا، في شوارع العاصمة وأحيائها، كان في الإمكان رؤية سيّارات مدمّرة متروكة في الطرق، وجرحى تغطيهم دماء، وزجاج متناثر في كلّ مكان.

وعن الخسائر، قال محافظ بيروت: "خسرنا 10 عناصر من فوج إطفاء بيروت، وحجم الأضرار يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، وربما أكثر، والمئات من أهالي بيروت أصبحوا من دون سكن". 

وكشف الصليب الأحمر اللبناني، صباح اليوم الأربعاء، عن أحدث إحصاء لضحايا الانفجار الهائل الذي ضرب بيروت مساء أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أنه خلف أكثر من 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف شخص مصاب حتى الآن.
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