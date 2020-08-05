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ديني

الأوقاف توجه القائمين على توزيع لحوم الأضاحي بمنع تصوير المستحقين

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:14 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
نبهت وزارة الأوقاف على جميع العاملين  المشاركين في الإشراف على توزيع لحوم الأضاحي بمراعاة عملية التباعد الاجتماعي والإجراءات الصحية والوقائية ، وعدم تصوير المستحقين عند توزيع اللحوم عليهم ، مؤكدة أن من يريد صورا توثيقية فلتكن لوصول سيارة اللحوم ، وللحوم داخل السيارة قبل التوزيع.

وطالبت الوزارة بالحرص كل الحرص على الحفاظ على كرامة الآخذ وعلى إعطائه حقه بعزة وكرامة وعدم تعريضه لأي نوع من التصوير أو الحرج ، وعلى الوصول إلى المستحقين الحقيقيين أينما كانوا ، حتى نؤدي جميعا الأمانة التي تحملناها على الوجه الأكمل ابتغاء مرضاة الله( عز وجل) وخدمة لوطننا ومجتمعنا وحق المستحقين علينا.

وأعلنت وزارة الأوقاف بدء توزيع أول 80 طن لحوم صكوك الأضاحي في الأسبوع الأول اعتبارًا من غدا الخميس، مؤكدة أن التوزيع سيتم تحت إشراف ومتابعة غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة وغرف العمليات الفرعية بالمديريات.
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