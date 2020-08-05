تكثيف حملات التعقيم وتشكيل لجان الشكاوى.. استعدادات محافظة البحيرة لانتخابات مجلس الشيوخ

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه تم رفع درجة الاستعداد لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ.





لافتًا إلى أن تم عقد اجتماع في غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للمتابعة على مدار الساعة وربطها مع غرف العمليات المشكلة بالوحدات المحلية بالمحافظة، كما تم تنظيم حملات لرش وتعقيم جميع المقرات والمراكز من الداخل والخارج مع استمرار تلك الحملات بصفة دورية وتكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج و داخل اللجان و إنارة المداخل والطرق المؤدية إليها مع الوقوف على مسافة واحدة تأكيدا للحيادية والشفافية.





أشار محافظ البحيرة إلى أن المشاركة الإيجابية فى الانتخابات واجب وطني على كل مصري ، موجهًا جموع المواطنين بضرورة الخروج إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن صوتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي والمشاركة السياسية للنهوض بوطننا الغالي.





أوضح آمنه، أن سيتم توفير وسائل المواصلات لنقل الناخبين لمقرات لجان والإشراف على نقل المواطنين للجان بعمل خطوط لنقل المواطنين للجان مجانية مع توفير وسائل النقل اللازمة للتسهیل على المواطنين وكذا أماكن مناسبة للإنتظار أمام مقار اللجان الانتخابية وأماكن خاصة لكبار السن والمعاقين ولجان خاصة للمرأة.





و أضاف محافظ البحيرة على أن تم التأكد من توافر وصلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية وتجهيز دورات المياه وصيانتها ونظافتها وتوافر طفايات حريق مع وجود عناصر مدربة على استخدامها، كما سيتم توفير كراسى ومظلات واماكن انتظار داخل فناء المدرسة لراحة كبار السن مع تدبير كرسي متحرك بكل مقر واختيار مقر لجان التصويت الفرعية بالدور الأرضی مراعاة لظروف كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة ومراجعة أعمال الإنارة داخل غرف اللجنة الرئيسية وتوفر المياه، بالإضافة إلى رفع درجة الإستعداد القصوي والطوارئ بقطاعات الصحة، الأسعاف، الحماية المدنية مع عدم السماح بأي إجازات خلال فترة الانتخابات .





و شدد المحافظ علي منع انتظار السيارات و أي مركبات بجوار المقار الإنتخابية مع توفير عناصر تفتيش نسائية أمام اللجان بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية لتدريبهم على أعمال التفتيش بواقع سيدين أمام كل لجنة سيدات وكذا المرور المستمر قبل وأثناء عملية التصويت بالشوارع المؤدية للمقار الانتخابية ورفع كافة الإشغالات بها حفاظا على السيولة المرورية لسهولة تنقل المواطنين من و إلى المقار الانتخابية.



