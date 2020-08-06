هنادى مهنى برفقة خطيبها أحمد خالد صالح خلال عطلتها الصيفية.. شاهد

شاركت هنادي مهنى جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت هنادى مهنى في الصور بإطلالة بيضاء جذابه خلال قضاء عطلتها الصيفية بأحد الشواطئ بالساحل الشمالي برفقة خطيبها احمد خالد صالح.
وشاركت هنادي مهنى مؤخرا في بطولة مسلسل سكر زيادة والذي عرض في شهر رمضان الماضي.
مسلسل "سكر زيادة" ، بطولة نادية الجندي وسميحة أيوب ونبيلة عبيد و هالة فاخر ويشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، ونانسى عجرم، وهيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وروجينا، وجومانا مراد، ولقاء الخميسى، وبيومى فؤاد، وحمدي الميرغني، ومصطفى أبو سريع، ومايان السيد، وبدرية طلبة، وهنادي مهنى، وخالد أنور، وسليمان عيد، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا.