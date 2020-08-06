هنادى مهنى برفقة خطيبها أحمد خالد صالح خلال عطلتها الصيفية.. شاهد

شاركت هنادي مهنى جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت هنادى مهنى في الصور بإطلالة بيضاء جذابه خلال قضاء عطلتها الصيفية بأحد الشواطئ بالساحل الشمالي برفقة خطيبها احمد خالد صالح.









وشاركت هنادي مهنى مؤخرا في بطولة مسلسل سكر زيادة والذي عرض في شهر رمضان الماضي.











