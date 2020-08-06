AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هنادى مهنى برفقة خطيبها أحمد خالد صالح خلال عطلتها الصيفية.. شاهد

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:32 م
هنادى مهنا
هنادى مهنا
Advertisements
مصطفى كرم
شاركت هنادي مهنى جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هنادى مهنى في الصور بإطلالة بيضاء جذابه خلال قضاء عطلتها الصيفية بأحد الشواطئ بالساحل الشمالي برفقة خطيبها احمد خالد صالح.


وشاركت هنادي مهنى مؤخرا في بطولة مسلسل سكر زيادة والذي عرض في شهر رمضان الماضي. 



مسلسل "سكر زيادة" ،  بطولة نادية الجندي وسميحة أيوب ونبيلة عبيد و هالة فاخر ويشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، ونانسى عجرم، وهيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وروجينا، وجومانا مراد، ولقاء الخميسى، وبيومى فؤاد، وحمدي الميرغني، ومصطفى أبو سريع، ومايان السيد، وبدرية طلبة، وهنادي مهنى، وخالد أنور، وسليمان عيد، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول فيلم يتناول ظاهرة الإرهاب.. نادية الجندي تعلق على صورة قديمة لها.. شاهد

صديقي العزيز المتميز.. نادية الجندي تهنئ وحيد حامد بعيد ميلاده

أكتر حد يعرفني.. هنادي مهنا تهنئ ريم سامي بعيد ميلادها

وحشتيني.. نبيلة عبيد تسترجع ذكرياتها مع مديحة يسري

خلف الكواليس .. هنادى مهنا تخطف الأنظار بمكياچ ناعم ..شاهد

نبيلة عبيد تعلن توثيق حسابها على إنستجرام

ترشيحاتنا

قضي في البحر 30 ساعة.. قصة لبناني نجا من انفجار بيروت بأعجوبة

في ظل كورونا.. أفضل الطرق لـ تقوية المناعة

بينهم 350 طفلاً دون سن الـ 18.. تركيا ترسل 17300 من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

بعد تحذير هاني الناظر.. كيف تحمي نفسك من حمو النيل؟

مدبولي ناعيا ضحايا مرفأ بيروت: مستعدون لتلبية كل ما يحتاجه أهلنا هناك

بكاب ونظارة.. محمد صلاح يخطف الأنظار على السوشيال ميديا.. شاهد

AdvertisementS

رئيس الوزراء: انخفاض أعداد مصابي ووفيات كورونا ليس مبررا للتخلي عن الإجراءات الاحترازية

لطلاب الثانوية العامة.. 95% للطب البشرى.. 80% كلية الهندسة.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الخاصة 2020

أقوى صفعة لأردوغان.. توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صور

بينهم 350 طفلاً دون سن الـ 18.. تركيا ترسل 17300 من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

التفاصيل الكاملة لـ حادث سقوط طائرة خاصة فوق مطار الجونة

إصابة الفنانة نانسى صلاح بـ انفجار بيروت.. صور

استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يحل مشكلة سيدة الأقصر وابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة

ترامب يحدد موعد الحصول على لقاح كورونا

ننشر أسماء المصابين فى حادث سقوط طائرة بمطار الجونة في الغردقة

دندياس بالقاهرة اليوم.. مصر تقترب من ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

اتفاق تاريخي.. تفاصيل مراسم توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

هل الأكل على جنابة يورث الفقر.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تناول بقايا طعام في ثلاجة منزلها.. سيدة تسقط جثة هامدة فجأة لهذا السبب

نزلة البرد تساعد المناعة على قتل فيروس كورونا.. اعرف السر

أثار جدل السوشيال ميديا| كواليس لم تراها في حوار عصام الحضري مع ميدو