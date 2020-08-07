بعد فرضه على الأجانب.. مستقبل السياحة فى زمن كورونا والـ pcr

أقر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحظر دخول جميع القادمين إلى مصر سواء برا أو بحرا أو جوا دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الوصول إلى الأراضي المصرية.





استثنى القرار القرار السائحون العرب والأجانب القادمون بخطوط طيران، مباشر إلى مطارات شرم الشيخ أو طابا أو الغردقة أو مرسى علم أو مطروح.





حظر القرار نقل السائحين برا أو بحرا أو جوا من محافظات جنوب سيناء أو مطروح أو البحر الأحمر إلى باقي المحافظات أو العكس دون أن يكون راغب التنقل مصحوب بتحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل.





ويرصد "صدى البلد" آراء خبراء ومسؤولي القطاع السياحي، لتوضيح القصة الكاملة، ومشهد الحركة السياحية للتعامل مع قرار رئيس الوزراء فى السطور القادمة ..





قال على المانسترلي رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن الفئات المستثناة من تقديم تحليل pcr هم السائحون العرب والأجانب القادمون بخطوط طيران، مباشر إلى مطارات شرم الشيخ أو طابا أو الغردقة أو مرسى علم أو مطروح.





ترانزيت 6 ساعات

أكد المانسترلي فى تصريح لـ"صدى البلد" ، أن السائح يستطيع النزول فى مطار القاهرة "ترانزيت" أقل من 6 ساعات، يعقبه التوجه إلى إحدى المطارات السياحية المصرية المذكورة سابقا، دون إثبات تحليل pcr.





استكمل رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية حديثه، قائلا: "حال استمرار الترانزيت أكثر من 6 ساعات فى مطار القاهرة، يتوجب على القادمين تقديم تحليل pcr تم منذ 3 أيام.





وأشار إلى ضبط حركة التنقل بين المحافظات، أن شركات الطيران لن تقبل أى سائح للانتقال من المحافظات الثلاث "البحر الأحمر، جنوب سيناء ، مطروح " إلى محافظات أخرى دون وجود تحليل pcr قبلها بـ 72 ساعة، وعن حركة النقل يوجد كشوف للسائحين فى الطريق ومن يخالف من الشركات السياحية قد تصل العقوبة إلى إلغاء الترخيص.





فيما قالت الخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوي، إن استثناء السائحون العرب والأجانب القادمون بخطوط طيران، مباشر إلى مطارات شرم الشيخ أو طابا أو الغردقة أو مرسى علم أو مطروح من عمل تحليل pcr يعزز من استمرار التدفقات السياحية إلى مطارات المدن السياحية.





وأكدت راندا فى تصريح لـ"صدي البلد" أن قرار رئيس الوزراء تضمن عدم تحرك السائحين، من المدن السياحية الى باقي المحافظات دون عمل تحليل pcr قبلها بـ 72 ساعة، وذلك لضمن عدم انتشار أو نقل لفيروس كورونا.





حركة الأفواج

أوضحت الخبيرة السياحية أن حركة الأفواج السياحية بين المحافظات لا تتم بشكل عشوائي، بل عبر إخطارات حركة رسمية، وهنا لا مجال لدخول أى سائح ما بين المحافظة والأخرى، دون الخضوع لعمل تحليل pcr .





وشددت على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والالتزام بارتداء الكمامات فى الأماكن العامة والزحام، لافتة أنه هناك العديد من اللجان التى تجري عملية مراجعات وتفتيش على الفنادق المصرية، حرصا على صحة السائحين بالإضافة إلى عدم عمل الفنادق دون الحصول على شهادة السلامة الصحية.





صمود القطاع

قال ثروت العجمي رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، إن قرار رئيس الوزراء باستثناء السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران، مباشر إلى مطارات شرم الشيخ أو طابا أو الغردقة أو مرسى علم أو مطروح لفتة إيجابية لصمود القطاع أمام تداعيات كورونا.





وأكد العجمي فى تصريح لـ"صدى البلد" أن تضمين قرار رئيس الوزراء بحظر على جميع وسائل النقل نقل هؤلاء السائحين برا أو بحرا أو جوا من محافظات جنوب سيناء أو مطروح أو البحر الأحمر إلى باقي المحافظات دون أن يكون راغب التنقل مصحوبا بتحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل نقطة جيدة لتحجيم انتشار فيروس كورونا.



