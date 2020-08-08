روسيا تعلن قرب تسجيل لقاح مضاد لكورونا

عرضت فضائية "روسيا اليوم" فيديو عن قرب تسجيل روسيا للقاح مضاد لكورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية أن وثائق تسجيل لقاح مركز غامالي المضاد لفيروس كورونا، قيد الفحص بما في ذلك بيانات التجارب السريرية.

وأوضحت الوزارة أن اللقاح سيُعطى في المرحلة الأولى للعاملين في المجال الطبي وكبار السن.

وسجلت السلطات الروسية 5212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 882.347 ألف حالة، وهو رابع أكبر عدد الإصابات في العالم.









وزاد عدد الوفيات الرسمي إلى 14.854 ألف وفاة في ظل تسجيل 1129 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.