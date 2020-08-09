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تعليم

الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية.. ورشة عمل غدًا بجامعة حلوان

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:07 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تنظم وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان ورشة عمل بعنوان الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية وذلك استكمالًا لسلسلة ورش العمل التي تنظمها الوحدة  بهدف النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته مما يسهم فى رفع تصنيف الجامعة محليا وعالميا.

 وتُعد أول ورشة عمل مخصصة للباحثين بالكليات النظرية والمهتمين بالنشر العلمي باللغة العربية  برعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى بالجامعة.


يحاضر في ورشة  العمل الأستاذ الدكتور علي سليمان مدير وحدة تطوير البحث العلمي بجامعة طنطا، وأوضح الأستاذ الدكتور محمد القصاص أن ورشة العمل تتضمن استعراض كيفية وأهمية استخدام الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية، وكيفية البحث في قواعد البيانات باللغة العربية، والوصول إلى النص الكامل الموثوق به، وكذلك كيفية تحليل النتائج بصورة مرئية.

وتعقد فعاليات ورشة العمل غدا الاثنين  الموافق ١٠ أغسطس ٢٠٢٠ فى تمام الساعة ١٢ ظهرا  من خلال تطبيق زووم.

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