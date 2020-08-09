أول استقالة في مجلس الوزراء اللبناني بعد انفجار بيروت.. اقرأ نص استقالة وزيرة الإعلام

أعلنت وزيرة الاعلام اللبنانية، الدكتورة منال عبد الصمد، اليوم الأحد، استقالتها من حكومة حسان دياب، لتكون بذلك أول عضو في مجلس الوزراء يغادر منصبه بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت المدوي، الذي وقع الثلاثاء الماضي.





ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام، قالت عبدالصمد، في استقالتها: "أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، التغيير بقي بعيد المنال".





وتابعت: "بما أن الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة بيروت التي هزت كيان الوطن وأدمى القلوب والعقول، وانحناء أمام أروحا الشهداء وآلام الجرحى والمفقودين والمشردين وتجاوبا مع الإرادة الشعبية في التغيير أتقدم باستقالتي من الحكومة".





وأضافت عبدالصمد: "أتمنى لوطننا الحبيب لبنان استعادة عافيته في أسرع وقت ممكن وسلوك طريق الوحدة والاستقلال والازدهار".



