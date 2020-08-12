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أخبار البلد

ضبط 26 آيفون مهربة من دبي مع راكبين مصريين في مطار القاهرة.. صور

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:40 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
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نورهان خفاجي
تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فوزى عبدالحكيم العميرى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وقطع غيارها ومستلزماتها بالمخالفة لقانون الإتصالات وقانون الجمارك  والإستيراد والتصدير. 

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم MS0906 القادمة من دبى  إشتبه شريف سعيد مأمور اللجنة المعين علي لجنة الأخضر  فى راكبين شقيقين مصريين الأول ن . ح . ع والثاني ه . ح . ع  يجران عربتين محمل عليهما أمتعتهما الشخصية المكونة من 6 حقائب كبيرة و 2 شنطة صغيرة هاندباج يحاولان الخروج مسرعين من صالة الوصول الدولية  .

وبسؤالهما عما إذا كان يحملان معهما اية أشياء مخالفة أو بضائع تستحق سداد رسوم جمركية أجابا بالنفى، وتم تمرير حقائبهما على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة يوسف حامد مأمور الفحص فتم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض على أحمد حسين نائب مدير الإدارة قرر تكليف  الأستاذ محمود رجب مأمور الضبط تحت اشراف الاستاذ  ميلاد رسمى فكرى مشرف الصالة الخضراء لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 26 هاتف محمول ماركة آيفون أشكال وموديلات حديثة ومتنوعة و 78شاشة هاتف محمول و 4320 بيت شريحة مع كارت ذاكرة و 3900 استيكر لاصق للمحمول و 1088 استيك ساعة و 205 وصلات شواحن وسماعات ايفون مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها  .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 56 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.
ضبط 26 آيفون مهربة من دبي مع راكبين مصريين في مطار القاهرة.. صور
ضبط 26 آيفون مهربة من دبي مع راكبين مصريين في مطار القاهرة.. صور
ضبط 26 آيفون مهربة من دبي مع راكبين مصريين في مطار القاهرة.. صور
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