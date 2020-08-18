من مصادر كتالونية.. صدى البلد يكشف تفاصيل اتفاق كومان مع برشلونة

كثفت إدارة برشلونة، اتصالاتها في الأيام الأخيرة، للتعاقد مع الهولندي رونالد كومان ، مدرب منتخب الطواحين، خلفًا لكيكي سيتين، المدير الفني للفريق، والذي تمت إقالته أمس، الاثنين، بعدما أضاع هيبة البارسا تحت قيادته.









وأقيل كيكي سيتين من تدريب برشلونة، بعد الهزيمة المذلة بنتيجة 2-8 على يد بايرن ميونخ، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.









وكشف الصحفي الإسباني "لويس بو موريرا" الذي يعمل في صحيفة "سبورت" الكتالونية، ونادي برشلونة ، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" تفاصيل اتفاق كومان المدير الفني المتوقع لقيادة البارسا خلال الفترة المقبلة.

















وقال موريرا إن أوسكار جراو، المدير التنفيذي لبرشلونة، تواجد في العاصمة الهولندية "أمستردام" أمس الأول، الأحد، للتفاوض مع كومان، الذي رحب بشدة لتدريب البلوجرانا، خاصة بعد تأجيل أمم أوروبا التي كانت مقررة في الصيف الجاري.









وأوضح أن جراو اتفق معه على توقيع عقد يمتد حتى صيف 2022.









وأشار إلى أن يوجد بند في عقد كومان مع المنتخب الهولندي، يتيح له بالمغادرة حال تلقى عرضًا من برشلونة.











