ليلة عاصفة للمُستوطنات .. حزب الله يُكبّد الاحتلال خسائر كبيرة وغارات على إيران

أكد حزب الله اللبناني أن عملياته ضد الاحتلال مستمرة بقوة، حيث هاجم طوال الليلة الماضية وحتى قبل قليل الاحتلال بالمسيرات والصواريخ فيما تصدت قواته لمحاولات التوغل الاسرائيلية وأفشلتها وكبدتها خسائر بالأرواح.

وذكر الحزب أنه استهدف بدفعة صاروخية موقع الغجر، فيما أضاف حزب الله بأنه :قصفنا بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة راوية في الجولان السوري المحتل.

وقبل ذلك خلال ساعات الصباح اليوم، ذكر حزب الله أنه قصف بالصواريخ للمرة الثالثة تجمعا للعدو الإسرائيلي في موقع المالكية شمالي إسرائيل.

فيما اعترف الاحتلال بمقتل جندي من لواء المظليين وإصابة 3 بجروح في معارك بجنوب لبنان.

كما اعترف الاحتلال عبر هيئة البث الإسرائيلية بوقوع أضرار مادية كبيرة في المطلة جراء صواريخ أطلقت الليلة الماضية من لبنان.



دوت صفارات الإنذار في منطقة شوميرا بالجليل الغربي بعد رصد تسلل مسيرة من لبنان.

ودوت صافرات الإنذار في مستوطنة "مرجليوت" الإسرائيلية ومستوطنات حدودية أخرى الجبهة الداخلية.

في إيران، أفادت الأنباء بوقوع قصف أمريكي إسرائيلي على العاصمة طهران، فيما أشارت التقارير إلى استشهاد خمسة وعدد من الجرحى جراء قصف العدوان الأمريكي الإسرائيلي على مدينة بندر عباس جنوب إيران.