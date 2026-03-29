بشكل مُفاجئ .. وفاة المخرج طارق سعيد

توفي المخرج طارق سعيد، صباح اليوم الأحد منذ دقائق، بشكل مُفاجئ دون أن يتم الكشف عن سبب الوفاة.

وأعلنت زوجة المخرج طارق سعيد وفاته عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك": وكتبت "النبلاء لم يحتملوا قسوة هذا العالم، ولأنك أنبل إنسان عرفته فى الحياة سافرت في هدوء لا أستطيع أن أقول الوداع، بل إلى اللقاء قريبًا يا أعز وأغلى الناس، آآآه يا كسرة القلب التي لن تجبرها الأيام".

ولم تكشف أسرة المخرج الراحل طارق سعيد، عن موعد وتفاصيل جنازته وعزائه حتى الآن.

والجدير بالذكر أن كانت آخر أعمال المخرج طارق سعيد إخراج مسلسل "قصص القرآن"، الذي قام ببطولته النجم يحيى الفخراني.