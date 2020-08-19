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أخبار البلد

بعد تعذيب رجل وزوجته لطفلة تعمل لديهما.. القومي للطفولة والأمومة يتدخل لحمايتها

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:19 ص
صدى البلد
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أمل مجدى
وجهت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم الطفلة ذات العشر سنوات والتي تعرضت للضرب والتعذيب علي يد رجل و زوجته كانت تعمل لديهما، حيث تم تداول الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي وقد رصدتها وحدة الرصد التابعة لخط نجدة الطفل 16000 وعلى الفور تم تحرير البلاغ بالواقعة. 

وقد وجهت "السنباطي" بإحالة الواقعة إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة والجمعية الشريكة مع خط نجدة الطفل 16000 بمحافظتي كفر الشيخ والغربية وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للطفلة،وذلك لتواجد الطفلة بالمستشفي الجامعي بطنطا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لها.

وأشارت السنباطي" إلى ان نيابة قسم اول كفر الشيخ الجزئية  باشرت تحقيقاتها أمس في المحضر الخاص بالواقعة جنح قسم اول كفر الشيخ، بشأن واقعة تعرض الطفلة؛ البالغة من العمر عشر سنوات، للضرب و التعذيب علي يد رجل و زوجته حال كونها تعمل لديهما خادمة بمسكنهما بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة،  مما أدى الي إصاباتها  بحروق من الدرجات الثلاث بالوجه والظهر والذراعين نتيجة سكب زيت مغلي عليها، وكدمات بالفخذين واليد اليسري وآثار حروق بأسفل البطن والعينين وجرح قطعي بالأذن.


وقالت إن النيابة تباشر تحقيقاتها فى الواقعة، لتوقيع أقصى العقوبة على الجاني، مؤكدة ثقتها في القضاء العادل والذى دائما ينصف حقوق الأطفال المعتدى عليهم والمعرضين للخطر.

وأكدت السنباطي أن منظومة حماية الطفل تعمل من أجل توفير سبل الدعم و رفع الخطر عن الأطفال،  وناشدت المواطنين وكل من يعلم بتعرض طفل للخطر  او الانتهاكات بالتواصل على خط نجدة الطفل 16000  او من خلال خدمة الواتس آب علي الرقم  ( ٠١١٠٢١٢١٦٠٠)؛ مشيرة إلى أن الخط الساخن يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للعمل على سرعة إنقاذ الطفل من كل خطر أو إهمال أو عنف من خلال الجهات الشريكة .

كما تتوجه السنباطي بالشكر للنيابة العامة على سرعة استجابتها والتدخل والتحقيق لإنفاذ حقوق الطفل الواردة بقانون الطفل المصري والمواثيق الدولية.
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