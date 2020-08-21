على متنها 20 ألف راكب.. مطار القاهرة يسير 172 رحلة على مدار اليوم

يسير مطار القاهرة الدولى على مدار اليوم الجمعة، 172 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات، لنقل قرابة 20 ألف راكب إلى عدة وجهات سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية.





قالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن رحلات السفر ستقلع إلى عدد من العواصم منها نيويورك فرانكفورت باريس لندن أمستردام بودابست كوبنهاجن روما ميلانو أثينا دوالا برلين ميونخ لارناكا وشاندو بيروت جده دبى الشارقه الرياض وأبوظبى، وتبلغ رحلات السفر 86 وتنقل على متنها عدد ركاب يبلغ عدد ركاب 9175، فى حين يستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 86 رحلة تنقل على متنها 10631 راكب

فىً حين تكون رحلات الوصول قادمة من عدة وجهات دولية منها واشنطن لندن باريس ملانو روما أثينا برلين ميونخ كوبنهاجن لندن باريس.



