على متنها 20 ألف راكب.. مطار القاهرة يسير 172 رحلة على مدار اليوم

يسير مطار القاهرة الدولى على مدار اليوم الجمعة، 172 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات، لنقل قرابة 20 ألف راكب إلى عدة وجهات سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية.
قالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن رحلات السفر ستقلع إلى عدد من العواصم منها نيويورك فرانكفورت باريس لندن أمستردام بودابست كوبنهاجن روما ميلانو أثينا دوالا برلين ميونخ لارناكا وشاندو بيروت جده دبى الشارقه الرياض وأبوظبى، وتبلغ رحلات السفر 86 وتنقل على متنها عدد ركاب يبلغ عدد ركاب 9175، فى حين يستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 86 رحلة تنقل على متنها 10631 راكب
فىً حين تكون رحلات الوصول قادمة من عدة وجهات دولية منها واشنطن لندن باريس ملانو روما أثينا برلين ميونخ كوبنهاجن لندن باريس.
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.