الأوقاف: حملة نظافة وتعقيم واسعة بالمساجد استعدادا لعودة صلاة الجمعة

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جميع المديريات، بتنفيذ حملة نظافة وتعقيم واسعة، تنطلق من يوم الاثنين المقبل وحتى الخميس؛ استعدادا لعودة صلاة الجمعة القادمة يوم 28 أغسطس.
وأكد الوزير في بيان له على وضع و استكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد ، وكذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد".
وشددا على "حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال و اجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة، سائلا الله- عز وجل- أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".
وفي سياق آخر، استقبلت مديريات أوقاف: ( الإسكندرية والشرقية والجيزة والإسماعيلية وجنوب سيناء ) اليوم الجمعة 4 سيارات تحمل لحوم أضاحي الأوقاف ، بواقع (4 أطنان لكل من محافظات الإسكندرية والشرقية والجيزة)، و3 أطنان للإسماعيلية، و2 طن لجنوب سيناء)؛ لتوزيعها على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي .
وفي السياق نفسه قال المهندس علي ماهر الصناديلي سكرتير عام مساعد محافظة الشرقية : إن محافظة الشرقية ثالث أكبر محافظات مصر من حيث التعداد السكاني، فشكرًا لوزير الأوقاف على ما يوليه من اهتمام بالغ لشعب الشرقية من اهتمام وإرسال هذه الدفعات المتتالية من لحوم صكوك الأضاحي، ونحن نعي جيدًا دور جميع العاملين بوزارة الأوقاف والجهد العظيم الذي يقومون به لهذا المشروع ورسالته الوطنية .