الأوقاف: حملة نظافة وتعقيم واسعة بالمساجد استعدادا لعودة صلاة الجمعة

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جميع المديريات ، بتنفيذ حملة نظافة وتعقيم واسعة ، تنطلق من يوم الاثنين المقبل وحتى الخميس؛ استعدادا لعودة صلاة الجمعة القادمة يوم 28 أغسطس.





وأكد الوزير في بيان له على وضع و استكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إذا كانت علامات التباعد التي سبق وضعها لا تغطي كامل مساحة المسجد ، وكذلك وضع علامات التباعد بساحة المسجد إن كان له ساحة داخل سور المسجد".





وشددا على "حضور جميع العاملين بالمساجد من أئمة وعمال و اجتهادهم في الاستعداد لعودة صلاة الجمعة، سائلا الله- عز وجل- أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".





وفي سياق آخر، استقبلت مديريات أوقاف: ( الإسكندرية والشرقية والجيزة والإسماعيلية وجنوب سيناء ) اليوم الجمعة 4 سيارات تحمل لحوم أضاحي الأوقاف ، بواقع (4 أطنان لكل من محافظات الإسكندرية والشرقية والجيزة)، و3 أطنان للإسماعيلية، و2 طن لجنوب سيناء)؛ لتوزيعها على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي .



