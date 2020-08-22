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رياضة

المغربيان بونو والنصيري يشاركان محمد صلاح إنجازًا فريدًا بعد الفوز بالدوري الأوروبي

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:07 ص
بونو والنصيري
بونو والنصيري
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إسماعيل محمود
توج نادي إشبيلية الإسباني بلقب بطولة الدوري الأوروبي، وذلك للمرة السادسة في تاريخه؛ وذلك بعد فوزه على نظيره نادي إنتر الإيطالي بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية.

إنتر كان قد افتتح التسجيل عن طريق روميلو لوكاكو في الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء، لكن الهولندي دي يونج عادل النتيجة سريعًا للفريق الأندلسي في الدقيقة الثانية عشر.

وفي الدقيقة 33 أضاف دي يونج الهدف الثاني له ولإشبيلية، قبل أن يعادل جودين النتيجة لإنتر في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 75 أهدى لوكاكو البطولة لإشبيلية؛ بهدف في مرمى فريقه، ليتوج الفريق الإسباني بلقب البطولة للمرة السادسة.

ويلعب لنادي إشبيلية اللاعبان المغربيان ياسين بونو ويوسف النصيري، ليتوجا بالبطولة الأولى لهما مع إشبيلية، وهي البطولة القارية الأولى أيضًا في مسيرتهما.

بونو والنصيري لعبا دورًا بارزًا في فوز إشبيلية باللقب، وسجلا اسمهما بحروف من نور بدخولهما قائمة اللاعبين العرب المتوجين ببطولات قارية كبرى مع أنديتهم الأوروبية.

القائمة يأتي على رأسها نجمنا المصري محمد صلاح الذي توج مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وكذلك أشرف حكيمي الذي توج بنفس اللقب عام 2018 مع ريال مدريد، وأيضًا الجزائري رابح ماجر الذي فاز مع بورتو البرتغالي باللقب عام 1987
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