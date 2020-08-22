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المصل واللقاح: مصر تشهد منحنى وبائيا لكورونا.. وتحذر من الموجة الارتدادية

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:06 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن مصر تشهد منحنى وبائيا لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية قد يتسبب فى حدوث موجات ارتدادية.


وأضاف "الحداد"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اتباع المواطنين الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا سيساعد على الوقاية منه، لافتا إلى أن تلك الإجراءات حتى مع وجود لقاح فعال بنسبة 60 أو 70% فقط يجب أن تكون روتينا لحياتنا.


وأوضح أنه يجب استمرار المواطنين بارتداء الكمامات خلال التجمعات والحفاظ على التباعد والنظافة الشخصية وغسل اليدين بالصابون.


وأعلنت كوريا الجنوبية أنها ستكثف القيود المفروضة على فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من غد، الأحد، لمحاولة السيطرة على تفشي المرض المتزايد.


وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي أبلغت كوريا الجنوبية - التي سيطرت إلى حد كبير على تفشي المرض المبكر - عن 332 حالة يوم السبت، وهو أعلى رقم يومي منذ أوائل مارس.
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