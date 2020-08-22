المصل واللقاح: مصر تشهد منحنى وبائيا لكورونا.. وتحذر من الموجة الارتدادية

قال الدكتور أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن مصر تشهد منحنى وبائيا لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية قد يتسبب فى حدوث موجات ارتدادية.









وأضاف "الحداد"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اتباع المواطنين الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا سيساعد على الوقاية منه، لافتا إلى أن تلك الإجراءات حتى مع وجود لقاح فعال بنسبة 60 أو 70% فقط يجب أن تكون روتينا لحياتنا.









وأوضح أنه يجب استمرار المواطنين بارتداء الكمامات خلال التجمعات والحفاظ على التباعد والنظافة الشخصية وغسل اليدين بالصابون.







