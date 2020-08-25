150 منزلا.. بئر العبد تخدم قطاع العاملين لبحيرة البردويل

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء ، ان يجري حاليا إنشاء 150 منزلا بقرى الصيادين بمنطقة بئر العبد ، لخدمة قطاع كبير من أسر الصيادين العاملين فى بحيرة البردويل .





من جانبه ، طالب عيد سالم رئيس جمعية البردويل ببئر العبد ، بضرورة الاسراع في استكمال قري الصيادين باعتبارها تخدم قطاعا كبيرا من الصيادين العاملين فى بحيرة البردويل ، وتعمل علي استقرار اسرهم ومنعهم بالخدمات التي تشنها هذه القري .

اقرأ أيضا:

طرق وميادين.. ننشر المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في شمال سيناء

اقرأ أيضا:

واضاف المحافظ : تم اختيار موقعين لإقامة المنازل شرق مدينة بئر العبد ، الأول: فى نطاق قرية السادات ، والثاني: فى نطاق قرية التلول.وأشار إلى أن القري تضم المساكن الجديدة للاقامة ، ومناطق خدمات متكاملة شرعت الدولة فى توفيرها لأسر العاملين ببحيرة البردويل والتي ينتظر الانتهاء منها خلال عام.وقال ان هذه القري تخدم نحو 1228 صيادا يعملون على مراكب صيد مسجلة رسميا وغيرهم الآلاف من الصيادين الآخرين العاملين فى النشاط.وأكد على أن هذه التجمعات الجديدة ، تساهم فى تحقيق الاستقرار في حياة الصيادين ، فضلا عن تكوين تجمعات عمرانية جديدة فى المنطقة.