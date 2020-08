حادث مريب.. شاهد لحظة نجاة رجل بأعجوبة من دهس شاحنة في الهند.. فيديو

اقرأ المزيد:

وبدا المشهد وكأن الرجل أصبح في خبر كان ، بعدما بدت الشاحنة وكأنها سحقته أسفل عجلاتها، لكنه نجا بأعجوبة ، حتى أنه لم يشعر بالسيارة؛ إلا بعدما تخطته بأمتار.

وقد أصاب هول الموقف والنجاة من الحادث المخيف، الرجل، برد فعل غريب، حيث راح يركض في الاتجاه المعاكس لسير السيارة رغم ابتعادها عنه.

Luckiest man of the month award goes to this man.