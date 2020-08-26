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منوعات

حادث مريب.. شاهد لحظة نجاة رجل بأعجوبة من دهس شاحنة في الهند.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:48 ص
شاحنة كادت تدهس رجلًا
شاحنة كادت تدهس رجلًا
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عزة عاطف
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل، يظهر لحظة نجاة رجل هندي، من اصطدام غريب، حيث كادت شاحنة تدهسه أثناء سيره على الطريق، لكن ما وقع بدا كالخداع البصري.

وكان الرجل يسير على جانب أحد طرق قرية شافارا في الهند بكل هدوء، ويحمل كيسًا صغيرًا، وعصا، عندما ظهرت شاحنة  مسرعة فجأة من ورائه.

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ورغم قرب المسافة الشديد بين الرجل والشاحنة التي عبرت بسرعة عالية بجانبه، إلا أن الشاحنة لم تدهسه.

وبدا المشهد وكأن الرجل أصبح في خبر كان، بعدما بدت الشاحنة وكأنها سحقته أسفل عجلاتها، لكنه نجا بأعجوبة، حتى أنه لم يشعر بالسيارة؛ إلا بعدما تخطته بأمتار.

وقد أصاب هول الموقف والنجاة من الحادث المخيف، الرجل، برد فعل غريب، حيث راح يركض في الاتجاه المعاكس لسير السيارة رغم ابتعادها عنه.
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