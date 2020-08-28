شاهد غضب فرجاني ساسي ويوسف أوباما لحظة خروجهما من مباراة الزمالك والمقاولون ..فيديو

التقطت عدسة "صدى البلد" لحظة غضب فرجانى ساسى ويوسف أوباما لحظة خروجهما من مباراة الزمالك والمقاولون، والهزيمة بهدفين مقابل هدف على ستاد "القاهرة" الدولي.
كشف سمير جودة مراقب مباراة المقاولون والزمالك في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز عن توقيع عقوبة على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.
يأتي هذا لعدم حضور المدير الفني للفريق الأبيض المؤتمر الصحفي للمباراة.
وكان الفريق الأبيض خسر أمام المقاولون بهدفين مقابل هدف.
ليتوقف رصيد الزمالك عند ٤٢ نقطة يحتل المركز الثالث في حين رفع المقاولون رصيده إلى ٤٠ نقطة يحتل المركز الربع.
ورفض المدير الفني للفريق الأبيض حضور المؤتمر الصحفي بعد الخسارة في مباراة اليوم.