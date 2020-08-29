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محافظات

استئناف أعمال القوافل الطبية بأسوان بتوقيع الكشف المجانى على 1071 مواطنا.. صور

السبت 29/أغسطس/2020 - 07:12 م
القوافل الطبية
القوافل الطبية
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شاذلى عبد الفتاح
استأنفت مديرية الشئون الصحية بأسوان تنظيم القوافل العلاجية من جديد مع مراعاة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19) .

 وفى هذا الإطار تم تنظيم  قافلة طبية للكشف المجاني إستمرت لمدة يومان بمنطقة بقرية وادى الصعايدة قبلى التابعة لمركز إدفو حيث تم إجراء الكشف الطبى على 1071 مواطن .

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ضمت القافلة الطبية عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، إضافة إلى عمل التحاليل الطبية المجانية ، علاوة على عقد ندوات توعية للأهالى .

وأقيمت أعمال القافلة الطبية تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف من الدكتور طارق أحمد حسن منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية  .

وكانت مديرية الشئون الصحية بأسوان نظمت سلسلة إجتماعات موسعة لمتابعة إستعدادات أسوان لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل .   

وأكد الدكتور محمد شعبان أنه تم عقد إجتماعات متواصلة مع مديري الإدارات الصحية بالإضافة لمسئولى المحاور المختلفة حيث ناقشت الإجتماعات أحدث المستجدات فى الإستعدات لبدء التشغيل التجريبى للمنظومة داخل نطاق محافظة أسوان.
استئناف أعمال القوافل الطبية بأسوان بتوقيع الكشف المجانى على 1071 مواطنا.. صور
استئناف أعمال القوافل الطبية بأسوان بتوقيع الكشف المجانى على 1071 مواطنا.. صور
استئناف أعمال القوافل الطبية بأسوان بتوقيع الكشف المجانى على 1071 مواطنا.. صور
استئناف أعمال القوافل الطبية بأسوان بتوقيع الكشف المجانى على 1071 مواطنا.. صور
استئناف أعمال القوافل الطبية بأسوان بتوقيع الكشف المجانى على 1071 مواطنا.. صور
استئناف أعمال القوافل الطبية بأسوان بتوقيع الكشف المجانى على 1071 مواطنا.. صور
استئناف أعمال القوافل الطبية بأسوان بتوقيع الكشف المجانى على 1071 مواطنا.. صور
استئناف أعمال القوافل الطبية بأسوان بتوقيع الكشف المجانى على 1071 مواطنا.. صور
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