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محافظات

صحة أسوان تنظم اجتماعات استعدادا لتطبيق التأمين الصحي الشامل

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:08 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان سلسلة إجتماعات موسعة لمتابعة إستعدادات أسوان لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور كل من الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان ، والدكتور محمد شعبان المنسق التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل للمحافظة.


وأكد الدكتور محمد شعبان أنه تم عقد إجتماعات متواصلة مع مديري الإدارات الصحية بالإضافة لمسئولى المحاور المختلفة حيث ناقشت الإجتماعات أحدث المستجدات فى الإستعدات لبدء التشغيل التجريبى للمنظومة داخل نطاق محافظة أسوان.


من جانب أخر قال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى بأسوان بأنه بحسب التعليمات الواردة من الإدارة العامة للحجر الصحى بالوزارة يتم إعفاء جميع المصريين القادمين من السودان من pcr عبر منفذي قسطل وارقين جنوب أسوان.


وأضاف الدكتور أبو المجد، أنه يحظر دخول جميع القادمين إلى جمهورية مصر العربية "باستثناء المصريين" سواء برًا أبو بحرًا أو جوًا دون أن يكون القادم مصحوبًا بما يفيد إجراء تحليل Pcr للكشف عن فيروس كورونا المستجد "بنتيجة سلبى" قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضى المصرية.


وأشار إلى أنه يحظر دخول جميع البحارة وأطقم السفن إلى جمهورية مصر العربية "باستثناء المصريين" دون أن يكون القادم مصحوبًا بما يفيد إجراء تحليل Pcr للكشف عن فيروس كورونا المستجد "بنتيجة سلبى" أو إجراء تحليل Pcr قبل النزول بموانئ الوصول البحرية.
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