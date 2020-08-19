وسط إجراءات احترازية.. أسوان تكرم المتحررين من الأمية.. صور

كرمت الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان ، المعلمة المثالية حيث سلمت شهادات المتحررات والمتحررين من الأمية.





وبحسب بيان، الأربعاء، حضر فعاليات التكريم صفاء عفيفى مدير عام فرع الهيئة لتعليم الكبار بأسوان ، والعميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه إدفو ، وصلاح برباوى وعاطف الدكسي نواب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو.









وفى نفس السياق قامت الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية عقدت بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بإجراء إختبارات للدارسين بفصول محو الأمية بمدينة وقرى كوم أمبو وقد تم التركيز أثناء إجراء الإختبارات آخذ كافة الإحتياطات الإحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد .





وقد قام بأداء الاختبارات 177 متعلمًا من خلال 14 لجنة إمتحان، ويبلغ إجمالى فصول محو الأمية 34 فصلًا ، وقد تمت الإختبارات بقرى ومدينة كوم أمبو.



