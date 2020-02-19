صحة أسوان توفر 12 فصلا لـ محو الأمية بالمدن والمراكز.. صور

تواصل الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع أسوان احتفالاتها لتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع المؤسسات الحكومية والجامعية والتى تهدف لمحو أمية غير المتعلمين وذلك بحضور الدكتور عاشور عمرى رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.





وكانت الهيئة العامة لتعليم الكبار قد قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع مديرية الشئون الصحية حيث خصصت الصحة 12 فصلا لفصول محو الأمية على مستوى مدن ومراكز المحافظة.





وقد تم تدشين الدورة الأولى بداية من شهر أكتوبر الماضى والتي ضمت 33 مواطنا من الراغبين فى محو أميتهم , وفى نهاية الدورة تم عقد إمتحانات للمتقدمين لتقييم المستوى , وعقب ذلك تم إستخراج ومنح الشهادات للناجحين بالمجان.





وخلال احتفالية اليوم قامت الهيئة العامة لتعليم الكبار بتكريم الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان ، وصفاء جمال منسقة بروتوكول التعاون بين المديرية والهيئة , وذلك تقديرًا لدورهم ومساهمات مديرية الشئون الصحية فى القضاء على الأمية .





وكان قد تم أيضًا فى نفس السياق توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان والهيئة العامة لتعليم الكبار لتحقيق نفس الغرض فى القضاء على أمية غير المتعلمين من خلال طلاب كليات الآداب والتربية ودار العلوم بالجامعة.

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