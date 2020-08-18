محافظ أسوان يتابع جهود وزارة الرى لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع.. صور









وأشاد محافظ



ولفت المحافظ إلى أن هناك تنسيق وتعاون متواصل بين أجهزة المحافظة ومسئولى الرى لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية الهادفة والمثمرة التى تعود بالنفع على المواطنين بشكل إيجابى .



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ومن جانبه أوضح المهندس محمد على الشرونى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بأسوان بأن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سيساهم فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية والحد من فواقد النقل والتسرب والبخر بالترع الرئيسة وفروعها ، بجانب المساهمة فى ضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت لتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية ، كما يعمل ذلك على تقليل تكليفات الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع .



وأشار المهندس محمد على إلى أن أعمال تأهيل الترع يعتبر من المشروعات التى تحتاج إلى أعمال كثيفة وهو ما يحقق أهداف الدولة فى القضاء على البطالة ، مع تحسين جسور الترع والتعظيم من الاستفادة بها فى أغراض النفع العام ، . والذى يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لسرعة الإنتهاء من أعمال هذا المشروع الحيوى لما يعود به من منافع كثيرة على منظومة الرى ، وبالتالى خدمة أغراض الرى والصناعة ومياه الشرب مما يعمل على زيادة الإنتاج الزراعى وسد الفجوة الغذائية .وأشاد محافظ أسوان بهذه الجهود التى تهدف لتأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة ، وبالتالى الحفاظ عليها من أى تصدعات مستقبلية لتكون على أتم إستعداد وجاهزية لإستقبال أى كميات من المياه وتحقيق الإستفادة المثلى منها في المناطق المختلفة .ولفت المحافظ إلى أن هناك تنسيق وتعاون متواصل بين أجهزة المحافظة ومسئولى الرى لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية الهادفة والمثمرة التى تعود بالنفع على المواطنين بشكل إيجابى .واقرأ أيضًا :ومن جانبه أوضح المهندس محمد على الشرونى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بأسوان بأن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سيساهم فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية والحد من فواقد النقل والتسرب والبخر بالترع الرئيسة وفروعها ، بجانب المساهمة فى ضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت لتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية ، كما يعمل ذلك على تقليل تكليفات الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع .وأشار المهندس محمد على إلى أن أعمال تأهيل الترع يعتبر من المشروعات التى تحتاج إلى أعمال كثيفة وهو ما يحقق أهداف الدولة فى القضاء على البطالة ، مع تحسين جسور الترع والتعظيم من الاستفادة بها فى أغراض النفع العام ، .





وبالتوازى مع ذلك تقوم حاليًا أجهزة الوزارة بتنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع داخل نطاق المحافظة حيث أنه مستهدف تأهيل 538 كم من إجمالى أطوال الترع ، فيما جارى العمل فى تأهيل 41 كم بتكلفة 70 مليون جنيه ، وجارى طرح وإسناد 175 كم أخرى بتكلفة تقديرية 504 مليون جنيه .

