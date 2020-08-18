تنفيذ مبادرة النظافة والتشجير والدهانات بمنطقة كيما أسوان

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان ، وشركة كيما بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، ومديرية الشباب والرياضة ، وجهاز شئون البيئة ، بتنفيذ مبادرة لأعمال النظافة والتشجير ودهان البلدورات بمنطقة كيما الواقعة داخل قطاع شرق مدينة أسوان ، حيث من المقرر أن تستمر المبادرة لمدة ثلاثة أيام ، فى إطار المشاركة المجتمعية الجادة .
وكانت قد قامت الوحدة المحلية لقرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان بتنفيذ حملة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة تحت إشراف اللواء المهندس وجدى مسلم رئيس الوحدة المحلية .
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كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو الأعمال اليومية للنهوض بمنظومة النظافة حيث تم تنفيذ ذلك من خلال فرق عمل النظافة والتجميل والتى قامت بحملات للنظافة ورفع القمامة أولًا بأول لتحقيق معدلات أفضل فى النظافة بالشوارع والميادين .
وشملت حملات النظافة رفع التراكمات ومخلفات صلبة من أنحاء مدينة كوم أمبو ، كما إستهدفت مناطق شارع المطحن وشارع ترعة كاسل وشارع مصنع السكر وشارع إمتداد صلاح سالم ، وكذلك جارى مواصلة العمل فى كافة المناطق حتى يتم القضاء نهائيا على التراكمات من مدينة كوم أمبو.
كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بتنظيم حملة مكبرة للنظافة العامة بنطاق شوارع حى وسط وذلك فى إطار مواصلة حملات النظافة والتجميل ، ونقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة لها .
وكانت قد قامت الوحدة المحلية لقرية الكاجوج التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان بتنفيذ حملة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة تحت إشراف اللواء المهندس وجدى مسلم رئيس الوحدة المحلية .
وأقرأ أيضًا :
محافظ أسوان: صرح خدمي جديد لتنفيذ مشروعات التحول الرقمى
كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو الأعمال اليومية للنهوض بمنظومة النظافة حيث تم تنفيذ ذلك من خلال فرق عمل النظافة والتجميل والتى قامت بحملات للنظافة ورفع القمامة أولًا بأول لتحقيق معدلات أفضل فى النظافة بالشوارع والميادين .
وشملت حملات النظافة رفع التراكمات ومخلفات صلبة من أنحاء مدينة كوم أمبو ، كما إستهدفت مناطق شارع المطحن وشارع ترعة كاسل وشارع مصنع السكر وشارع إمتداد صلاح سالم ، وكذلك جارى مواصلة العمل فى كافة المناطق حتى يتم القضاء نهائيا على التراكمات من مدينة كوم أمبو.
كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بتنظيم حملة مكبرة للنظافة العامة بنطاق شوارع حى وسط وذلك فى إطار مواصلة حملات النظافة والتجميل ، ونقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة لها .