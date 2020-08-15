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محافظات

رى أسوان تواصل رفع كفاءة المجارى المائية لوصول المياه لنهايات الترع.. صور

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:04 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل الأجهزة المعنية بالإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان تنفيذ أعمال التأهيل لمختلف الترع الواقعة بنطاق المحافظة بهدف العمل على رفع كفاءتها وتطهيرها والوصول إلى أفضل جاهزية لها  .

وفى هذا الصدد قام المهندس محمد على الشرونى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بأسوان بمرافقة المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى ، وكذا مديرى الهندسات ومديرى الأعمال ومهندسى الإدارة بزيارة ميدانية لمتابعة أعمال التأهيل الجاريه بمنطقه كوم أمبو ، ونصر النوبة .

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وقد شمل المرور الميدانى لمهندسى الرى تفقد أعمال تأهيل فرع ٢ أدندان العليا إشراف الإدارة العامة للتوسع الأفقى بإسنا ، وكذا تفقد أعمال 2 لتأهيل جنابية أبو سمبل ، وأيضًا عملية تأهيل جنابيه توشكى ، وعملية تأهيل منطقه أبو راسيه ، بجانب عملية تأهيل منطقه إبريم ، وعملية تأهيل منطقه الجنينه والشباك  وهذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان ، بالإضافة إلى عمليه تأهيل فرع اعاكف بإشراف الإدارة العامة لتطوير الرى  .

وقد أشاد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمستوى التنفيذ ودقته والجهد الكبير المبذول من الجميع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجوده وسرعة الإنجاز .

وقال المهندس محمد عبد الرؤوف بأن هذه الزيارات الميدانية تأتى تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ، وتزامنًا مع سياسة الدولة ووزارة الموارد المائية والرى لرفع كفاءة المجارى المائية لترشيد إستهلاك مياه الرى وسرعة وصول المياه لنهايات الترع .
رى أسوان تواصل رفع كفاءة المجارى المائية لوصول المياه لنهايات الترع.. صور
رى أسوان تواصل رفع كفاءة المجارى المائية لوصول المياه لنهايات الترع.. صور
رى أسوان تواصل رفع كفاءة المجارى المائية لوصول المياه لنهايات الترع.. صور
رى أسوان تواصل رفع كفاءة المجارى المائية لوصول المياه لنهايات الترع.. صور
رى أسوان تواصل رفع كفاءة المجارى المائية لوصول المياه لنهايات الترع.. صور
رى أسوان تواصل رفع كفاءة المجارى المائية لوصول المياه لنهايات الترع.. صور
رى أسوان تواصل رفع كفاءة المجارى المائية لوصول المياه لنهايات الترع.. صور
رى أسوان تواصل رفع كفاءة المجارى المائية لوصول المياه لنهايات الترع.. صور
رى أسوان تواصل رفع كفاءة المجارى المائية لوصول المياه لنهايات الترع.. صور
رى أسوان تواصل رفع كفاءة المجارى المائية لوصول المياه لنهايات الترع.. صور
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