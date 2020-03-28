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محافظات

رى أسوان: تنفيذ أعمال تأهيل للترع بالرديسية ودراو.. صور

السبت 28/مارس/2020 - 01:21 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح

تستكمل الأجهزة المعنية بالإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان تنفيذ أعمال التأهيل للترع المختلفة لرفع كفاءتها والوصول إلى أفضل جاهزية لها .

وفى هذا الإطار قال المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بسوان بأن الإدارة تقوم بتنفيذ أعمال تأهيل لترعة الرديسية بزمام هندسة إدفو شرق ، وكذلك أعمال تأهيل ترعة دراو بزمام هندسه أسوان.

ويأتى تنفيذ ذلك فى إطار توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى لتأهيل شبكات الرى بهدف ترشيد إستهلاك المياه ورفع كفاءة إدارة وتوزيع المياه وتقليل تكلفة الصيانة.

 وأشار المهندس محمد عبد الرؤوف بأنه تم إطلاق المياه بترعة دراو الرئيسية بعد الإنتهاء من أعمال التأهيل للقطاع المائي ، وجارى أعمال الردم والتسوية والقصة النهائية للحائط الساند وذلك بغرض خلق محور مرورى جديد ، وتوسعة مدخل مدينة دراو الجنوبى ، فضلًا عن أهمية أعمال التأهيل فى ترشيد ورفع كفاءة الرى.

 

وأضاف بأن هذه الأعمال تأتى  بتوجيهات  من المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى والمهندس  محمد خضير رئيس قطاع الموارد المائية والري للوجه القبلى والمهندس  طارق عواد رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية والمهندس محمد على الشرونى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسوان وبإشراف الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان.

 

وتابع محمد عبد الرؤوف بأنه يتم حاليًا تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير لمبنى الإدارة العامة والمباني التابعة لها ، و قسم المعدات والطوارئ و مقر هندسة وادى الصعايدة ومقر هندسة إدفو شرق ، وكذا تم تعقيم وتطهير مقر هندسات الرى بكوم أمبو ضمن الإجراءات الإحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا.

 

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ري أسوان تنفذ أعمال صيانة المجاري المائية ورفع كفاءتها.. فيديو وصور

 

 

رى أسوان: تنفيذ أعمال تأهيل للترع بالرديسية ودراو.. صور
رى أسوان: تنفيذ أعمال تأهيل للترع بالرديسية ودراو.. صور
رى أسوان: تنفيذ أعمال تأهيل للترع بالرديسية ودراو.. صور
رى أسوان: تنفيذ أعمال تأهيل للترع بالرديسية ودراو.. صور
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