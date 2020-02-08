ري أسوان تنفذ أعمال صيانة المجاري المائية ورفع كفاءتها.. فيديو وصور

تواصل الأجهزة المعنية بالإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان جهودها لصيانة المجارى المائية وتأهيل الترع والعمل على رفع كفاءتها بالجودة المطلوبة .

وقد تم استئناف العمل بترعة الرديسية التابعة لمركز إدفو شمال أسوان والتى تأتى ضمن حزمة من المشروعات التى تنفذها وزارة الموارد المائية والرى فى إطار خطة عاجلة للحفاظ على المجارى المائية وضبط القطاعات التصميمية بهدف ترشيد مياه الرى وتحسين حالة الرى بنهايات الترع وتقوية وتدعيم الجسور ورفع كفاءة سريان المياه بالمجارى المائية.

قال المهندس محمد عبد الرؤوف مدير رى أسوان بأنه بالتوازى مع ذلك جار تنفيذ أعمال تأهيل ترعة وادى الصعايدة حيث تهدف هذه الأعمال إلى تحسين حالة الرى بكامل زمام هندسة وادى الصعايدة ، بجانب توسيع الترعه الرئيسية وإنشاء قناطر الحجز وأفمام الترع وأعمال الإحلال والتبطين والتدبيش للقطاعات التأهيل ، كما تم تفقد ومتابعة أعمال تأهيل وادى الرديسية بهندسة إدفو شرق .

وأشار عبد الرؤوف بأن رى اسوان فى هذا الإطار بأعمال تأهيل ترعة وادى الصعايدة وفروعها وكذلك إعادة تأهيل ترعة وادى النقرة الرئيسية وترعة دراو .

وأضاف أن هذه الأعمال تأتى بتوجيهات المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى والمهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، والمهندس طارق عواد رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، والمهندس محمد على الشرونى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان.

أكد المهندس محمد عبد الرؤوف بأنه قام المهندس محمد على الشرونى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بأسوان بجولة ميدانية ، برفقة المهندس محمد عبد الرؤوف مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والرى ، ومديرى هندسات الرى إدفو شرق ادفو غرب والصعايدة والمهندسين رؤساء الأقسام بالهندسات على زمام هندسات الرى بإدفو ، والتقى بعدد من المنتفعين بمشروع وادى الصعايدة ، واستمع إلى شكواهم ووجه بضرورة سرعة حسم الشكاوى المشروعة فى إطار أحكام القانون ونظام إدارة منظومة الموارد المائية والرى بالمحافظة .

وأضاف عبد الرؤوف بأن تنفيذ هذه الأعمال يأتى تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى ، والمهندس محمد السيد أبو الفتوح رئيس قطاع الموارد المائية والرى بالوجه القبلي ، والمهندس طارق عواد رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، والمهندس محمد على الشروني رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى ، بجانب مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان .





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