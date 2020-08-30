التعليم ترصد حالتي غش بالموبايل في لجان الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، في سابع أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2019/2020، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، بإجمالي عدد (3906) طلاب/طالبات.





كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان في مادة الجغرافيا (ورقة ثانية) بإجمالي (1) طالب، وأدي طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء) لشعبتي العلوم والرياضيات بإجمالي (1) طالب.





وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالتين غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وذلك بمحافظات "أسيوط (إدارة البداري)، والقليوبية (إدارة بنها)"، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.



