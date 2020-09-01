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بين الناس

القابضة للمياه تدعو المواطنين لتسجيل قراءات العدادات عبر تطبيق "قراءتى"

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 10:12 ص
صدى البلد
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منار نور
دعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك https://facebook.com/HCWWeg، المواطنين لتسجيل قراءة عداد المياه، فى الفترة من يوم ١ إلى ١٥ من كل شهر، من خلال تطبيق الهاتف المحمول قراءتى.

وأشارت أن التطبيق يتيح للمواطن بإضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي، وذلك بكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن التطبيق متاح مجانا لأنظمة الأندرويد من خلال الرابط التالي
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading

ولأنظمة IOS 
https://apps.apple.com/eg/app/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87/id1518978525

وفى سياق متصل، كانت الشركة قد أعلنت عن إطلاق التشغيل التجريبى للبوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، https://ecp.hcww.com.eg لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين.
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القابضة للمياه تطلق البوابة التجارية الإلكترونية لخدمات المياه والصرف الصحي

"القابضة للمياه" تطلق البوابة التجارية الإلكترونية لخدمات المياه والصرف الصحي

الشركة القابضة لمياة الشرب تدعو المواطنين لتسجيل قراءة العداد من خلال تطبيق قراءتي

سجل قراءة عداد المياه بنفسك عبر تطبيق مجاني

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