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رياضة

20 لاعبًا فى قائمة سموحه لمواجهة الإنتاج غدًا

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 11:32 م
لاعبو سموحة
لاعبو سموحة
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استقر حماده صدقى المدير الفني لفريق سموحه على اختيار ٢٠ لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة الإنتاج الحربى المقرر لها فى الثامنة ونصف مساء غدًا على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون من عمر مسابقه الدورى الممتاز. .

ضمت القائمة كلا من : عمر صلاح ، حسين تيمور ، محمود معاذ ، رجب نبيل ، يوسف ديوب ، صلاح محسن ، أحمد حسن مكى ، محمد نادى ، أحمد حمص ، ايمومو ، محمد الترهونى ، حسام حسن ، ديريك تسيبامبى ، أحمد جمال ، شريف رضا ، محمد كوفى ، السيد فريد ، محمد طلعت ، أحمد أبو الفتوح ، فارس مجاهد .

ويواجه نادي سموحة نظيره الإنتاج الحربي غدا " الاربعاء"، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري المصري .

ويأمل حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة في تحقيق الفوز على نظيره الإنتاج الحربي من أجل المنافسه على المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري لهذا الموسم.

ويتواجد سموحة في المركز الـ 6 برصيد 31 من جدول ترتيب الدوري المصري 
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