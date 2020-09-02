بإطلالة غامضة.. مريم أوزرلي تسحر متابعيها على إنستجرام

صورة لها مع متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث

بلم شعرها إلى الوراء بطريقة ناعمة وجذابة بعمله كحكة إلى الوراء، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.