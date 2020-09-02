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مرأة

بإطلالة غامضة.. مريم أوزرلي تسحر متابعيها على إنستجرام

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:27 ص
مريم اوزرلي
مريم اوزرلي
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آية التيجي
شاركت الممثلة التركية مريم أوزرلي صورة لها مع متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة غامضة وناعمة، وهو ما خطف أنظار متابعيها.


وأطلت الممثلة التركية مريم أوزرلي بـ قميص باللون الأبيض بأكمام طويلة من الحرير، وبقصة مختلفة من منطقة الرقبة، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.

وقامت مريم أوزرلي بلم شعرها إلى الوراء بطريقة ناعمة وجذابة بعمله كحكة إلى الوراء، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف مريم أوزرلي في وضع الماكياج، أو ارتداء الإكسسوارات؛ حيث ظهرت بإطلالة ساحرة ومميزة.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها:
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📸 @fethikaraduman

A post shared by meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem) on

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